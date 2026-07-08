Una bambina di 8 anni è deceduta in un incidente stradale sulla A1, all’altezza del chilometro 106, in provincia di Parma. L’incidente si è verificato poco dopo le 14 sulla corsia sud, vicino a Roncopascolo, quando un’auto si è ribaltata. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o su altri eventuali coinvolti.

Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all’altezza del chilometro 106, sulla corsia sud, all’altezza di Roncopascolo, in provincia di Parma. Incidente sulla A1, morta una bambina di 8 anni La piccola viaggiava con i genitori che sono rimasti feriti nello schianto: hanno riportato lesioni di media gravità. La famiglia, di origine filippina e residente nel Parmense, era bordo di un’auto che si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata: la dinamica è al vaglio della polizia stradale, al momento non risultano altri veicoli coinvolti. Code in direzione Bologna Sul posto il personale del 118 e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Tragedia sulla A1, auto si ribalta: morta una bambina di 8 anni

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PAUROSO INCENDIO AL CASELLO SULL'A14: AUTOCISTERNA SI RIBALTA, COINVOLTE ALTRE AUTO. CI SONO FERITI

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