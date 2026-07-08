Incidente sulla Autostrada A1 a Parma auto si ribalta e finisce nel fosso bambina di 8 anni morta incastrata tra le lamiere - VIDEO

Un incidente sulla A1 a Parma ha visto un'auto ribaltarsi e finire in un fosso. A bordo c’erano un adulto e una bambina di 8 anni, che è deceduta dopo essere rimasta incastrata tra le lamiere. La vettura si è fermata fuori strada, in un'area di scarpata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la bambina non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno effettuando le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente stradale sulla Autostrada A1 a Parma: un'auto si è ribaltata ed è finita fuori dalla carreggiata fermandosi in un fosso. Una bambina di 8 anni, che si trovava a bordo del veicolo con i genitori, è morta dopo essere rimasta incastrata tra le lamiere. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Incidente sull’autostrada A1 a Parma Lo schianto si è verificato poco dopo le ore 14, al chilometro 106 della A1, sulla corsia sud, all’altezza di Roncopascolo, in provincia di Parma. Secondo le prime informazioni disponibili, nell’incidente è rimasta coinvolta una famiglia di origine filippina residente nel Parmense. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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