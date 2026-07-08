Alle 7:30 del 8 luglio 2026 il traffico a Roma è intenso e in crescita. Sul Raccordo Anulare si formano lunghe code in entrambe le direzioni, con rallentamenti evidenti. Le strade principali della città mostrano congestione e rallentamenti, con veicoli che procedono a passo d'uomo in molti tratti. La situazione rimane critica nelle prime ore del mattino, causando disagi ai pendolari e agli automobilisti in transito.

Luceverde Roma dentro va Ti traffico sostenuto ed in ulteriore aumento lungo le strade della capitale sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna dalla Casilina all'appia code anche in carreggiata esterna tratti dalla Prenestina alla 24 sul tratto Urbano della A24 rallentamenti e code da Tor Cervara la tangenziale est cose su via Salaria dal raccordo alla motorizzazione civile verso il centro ricordiamo che per i lavori al cavalcavia la strada è chiusa all'altezza della motorizzazione civile nelle due direzioni e traffico viene deviato sulle rampe complanari laterali altre cose sulla Flaminia Labaro a via di due punti verso la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-07-2026 ore 07:30

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Nel traffico di Roma

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