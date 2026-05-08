Traffico Lazio del 08-05-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 del 8 maggio 2026, la rete di informazione sul traffico nella regione Lazio segnala alcune criticità nel centro di Roma. Il servizio, gestito da luce verde e da Roma servizi per la mobilità, fornisce aggiornamenti sulle condizioni della viabilità e sugli eventuali disagi che interessano le principali strade della capitale. La comunicazione è rivolta agli automobilisti e ai pendolari in transito nella zona.

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