Durante la quarta tappa della corsa, i due favoriti, Pogacar e Vingegaard, sono arrivati al traguardo con un ritardo di circa 13 minuti rispetto ai leader. La tappa, lunga 181 chilometri, si è svolta con temperature intorno ai 40 gradi, e i corridori hanno avuto un giorno di riposo ufficiale. Non sono state segnalate variazioni di classifica significative, e la corsa è proseguita senza ulteriori incidenti di rilievo.

E come da programma, il quarto giorno les géants se reposaient, i giganti riposarono. Si fa per dire, perché i chilometri da percorrere non erano pochi (181) e la temperatura non era certamente da scampagnata di piacere (40°). Ieri, con la benedizione di sua maestà Tadej Pogacar e del rivale Vingegaard, arrivati al traguardo dopo 13 minuti, giunge a destinazione la prima fuga di questa edizione di Tour. Vittoria al danese Mads Pedersen (veste anche la maglia verde, ndc), il quale entra nella fuga di giornata dopo 3 Km e viene scortato dai compagni di squadra Simmons (2° sul traguardo) e Vacek (9°). La maglia gialla passa dalle spalle del campione del mondo su quelle del 30enne norvegese Torstein Traeen, che nel 2022 ha sconfitto un tumore al testicolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Traeen in giallo a sorpresa. Pogacar e Vingegaard: 13' di ritardo al traguardo

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Diferencia Pogaçar y Vingegaard antes del tour

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