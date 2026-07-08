Tour in ginocchio per l'ondata di calore corridori allo stremo | docce gelate e ghiaccio sotto le maglie

I corridori stanno affrontando i primi giorni di gara con temperature molto elevate. Le alte temperature hanno portato gli organizzatori a utilizzare docce fredde e ghiaccio sotto le maglie per raffreddare gli atleti. Le condizioni climatiche stanno mettendo a dura prova chi corre, con molti che mostrano segni di affaticamento. Non sono state annunciate misure ufficiali di protezione specifiche per la salute dei partecipanti.

I corridori stanno affrontando i primi giorni di gara a temperature altissime, che avrebbero dovuto far scattare misure per la tutela della loro salute. Ma finora non si sono viste: "E la situazione peggiorerà, siamo solo all'inizio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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