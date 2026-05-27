Domani, 28 maggio, saranno attivi i primi bollini rossi per ondata di calore in diverse città italiane. Il Ministero della Salute ha riattivato i bollettini sulle ondate di calore, coinvolgendo 27 capoluoghi monitorati. La temperatura prevista sarà elevata, con alcune aree che potrebbero registrare valori record. L’allerta riguarda principalmente le città più colpite dal caldo intenso, che richiedono attenzione particolare per la salute pubblica.

Il gran caldo torna a farsi sentire sull'Italia e il Ministero della Salute ha riattivato i bollettini sulle ondate di calore per i 27 capoluoghi monitorati. Per domani, giovedì 28 maggio, scatteranno i primi bollini rossi del 2026 in quattro città: Bologna, Firenze, Roma e Torino, a causa delle temperature elevate e dell'afa persistente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caldo record, i primi 4 bollini rossi sull'Italia: giovedì allerta massima, dove e quanto durerà

Notizie e thread social correlati

Caldo rovente sull’Italia, oggi allerta arancione in 14 città. Domani i primi 4 bollini rossiOggi, in 14 città italiane è stata emessa l'allerta arancione a causa delle alte temperature.

Caldo record, i primi 4 bollini rossi sull'Italia: giovedì allerta massima, dove e quanto dureràGiovedì si prevede un’ondata di caldo intenso con allerta massima in diverse regioni italiane, segnate da bollini rossi.

Temi più discussi: Meteo rovente, caldo in ulteriore aumento: domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino; Caldo record, domani 28 maggio i primi bollini rossi per ondata di calore: le città interessate dall'allerta; Meteo, caldo record al Centro-Nord: quanto durerà?; Caldo record sull'Italia, picchi a 35 gradi: quanto dura, il meteo.

Quanto caldo ha fatto? Sesta puntata. Oggi tornano disponibili i dati dell’Aeronautica Militare, e i valori massimi registrati sul nostro territorio sono piuttosto eloquenti, siamo nel pieno del picco di questa prima ondata di caldo. Il picco proseguirà anche domani, x.com

Caldo record, domani 28 maggio i primi bollini rossi per ondata di calore: le città interessate dall’allertaIl gran caldo torna a farsi sentire sull'Italia e il Ministero della Salute ha riattivato i bollettini sulle ondate di calore per i 27 capoluoghi monitorati ... fanpage.it

Caldo record sull'Italia, picchi a 35 gradi: quanto dura, il meteoCaldo record sull'Italia, con picchi a 35 gradi, ben oltre la media di fine maggio. E stiamo già affrontando le cosiddette 'notti tropicali' (quando la temperatura minima non scende sotto i 20°C) in p ... adnkronos.com