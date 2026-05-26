I vigili del fuoco scozzesi sono intervenuti per un incendio scoppiato vicino ad Arthur’s Seat a Edimburgo, dove si sono viste colonne di fumo salire dalla cima della collina. Un'ondata di calore senza precedenti a maggio sta causando incendi e mettendo in difficoltà le aree verdi del Paese. La situazione ha portato a interventi di emergenza per spegnere il fuoco e contenere i danni.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti: È il maggio più bollente di sempre: mentre Londra supera i record storici, le fiamme avvolgono l'iconica collina scozzese di Arthur's Seat Milano, 26 mag. (askanews) – I vigili del fuoco scozzesi sono intervenuti per un incendio scoppiato vicino ad Arthur’s Seat a Edimburgo, dove si possono vedere colonne di fumo levarsi sopra la cima della collina. Secondo l’agenzia meteorologica britannica Met Office, il 25 maggio 2026 è stato il giorno di maggio più caldo mai registrato, con temperature che hanno raggiunto i 34,8°C a Kew Gardens, nel sud-ovest di Londra, ben due gradi in più rispetto al precedente record. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un'ondata di calore senza precedenti per il mese di maggio sta mettendo in ginocchio il Paese, trasformando le aree verdi in una polveriera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Un’ondata di calore ha ucciso oltre 600mila uccelli in Australia: così il clima sta decimando le specie marineIn Australia, un’ondata di calore marina ha causato la morte di oltre 600mila uccelli acquatici, segnando un nuovo episodio di mortalità di massa...

Torna il caldo da bollino arancione a Roma e nel Lazio: ondata di calore per il 25, 26 e 27 maggioA Roma e nel Lazio si registra un ritorno del caldo intenso con allerta arancione per i giorni 25, 26 e 27 maggio.

Temi più discussi: Arriva la prima ondata di calore dell’anno; Meteo, ondata di caldo e afa: temperature fino a 30° nel weekend. Le previsioni; In evidenza sulla mappa delle ondate di calore: Medio Oriente; Cupola di calore o ondata di caldo: cosa c’è dietro il caldo in Europa.

Pasti durante un ondata di calore? reddit

Leggi la notizia : Roma Preparati al Caldo: L’Allerta Arancione Preoccupa i Cittadini - Con il sole alto nel cielo, Roma si prepara ad affrontare un'ondata di calore che ha giu00e0 acceso l'allerta tra i cittadini. L'Arpa del Lazio ha diffuso un… #Roma #Caldo #All x.com

Francia, ondata di calore record: 7 morti e temperature oltre la media, scatta l’allerta arancioneL'ondata di calore senza precedenti che ha colpito la Francia a fine maggio ha causato sette decessi. La portavoce del governo francese, Maud Brégeon, ha confermato oggi, 26 maggio, che vi sarebbero ... tg.la7.it

Meteo, ondata di caldo: arrivano i primi bollini rossi. Ecco le città più a rischioLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, ondata di caldo: arrivano i primi bollini rossi. Ecco le città più a rischio ... tg24.sky.it