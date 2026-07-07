Mads Pedersen (Lidl-Trek) ha vinto la quarta tappa del Tour de France, lunga 182 km da Carcassonne a Foix. La vittoria è arrivata in volata, con Pedersen che ha battuto gli avversari negli ultimi metri. Traeen ha indossato la maglia gialla dopo aver concluso la tappa in seconda posizione. La corsa prosegue con la classifica generale che vede Traeen in testa, seguito da Pedersen.

Mads Pedersen (Lidl-Trek) ha vinto la quarta tappa del Tour de France, da Carcassonne a Foix, lunga 182 chilometri. Pedersen decisivo in volata Il danese si è imposto allo sprint su un gruppetto di una decina di corridori che ha portato a termine con successo una fuga, lasciando il gruppo con Tadej Pogacar e tutti i principali favoriti a oltre dieci minuti. Traeen nuova maglia gialla Grazie al vantaggio accumulato dai fuggitivi, la nuova maglia gialla è il norvegese Torstein Traeen (UnoX), che era il meglio piazzato in classifica generale tra gli attaccanti di giornata e ha concluso la tappa all'ottavo posto. Da segnalare anche il quarto posto dell'italiano Marco Frigo, protagonista della fuga decisiva. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Tour de France, Pedersen vince la quarta tappa: Traeen conquista la maglia gialla

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