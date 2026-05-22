Giro d’Italia 2026 tutte le classifiche | Vingegaard miglior scalatore verso le montagne Eulalio doppio leader

Durante la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, si è vista una fuga da lontano che ha coinvolto diversi corridori. La vittoria è andata a un ciclista che ha saputo sfruttare una buona occasione in salita, conquistando il successo. Nelle classifiche generali, il danese si è distinto come miglior scalatore, mentre un altro corridore ha raggiunto la leadership in due classifiche diverse. La tappa ha regalato momenti di tensione e cambiamenti nelle posizioni di classifica.

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La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026 è stata animata da una fuga da lontano ed è stata vinta da Alberto Bettiol, capace di piazzare la stoccata decisiva in salita. Tra i big non ci sono stati scossoni, il portoghese Afonso Eulalio continua a indossare la maglia rosa di leader della classifica generale e svetta in testa anche alla graduatoria riservata ai giovani. Jonas Vingegaard conserva la maglia azzurra che spetta al miglior scalatore della Corsa Rosa (domani è in palio un grande bottino sulle montagne valdostane), mentre il francese Paul Magnier difende la maglia ciclamino e rimane al comando della graduatoria a punti. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Vingegaard miglior scalatore verso le montagne, Eulalio doppio leader ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power Sullo stesso argomento Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Vingegaard miglior scalatore, Eulalio doppio leaderL’ottava tappa del Giro d’Italia 2026 ha regalato spettacolo sui muri marchigiani, dove è stata una fuga da lontano a trovare soddisfazione. Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Vingegaard miglior scalatore, Milan insegue MagnierLa decima tappa del Giro d’Italia 2026 ha rimescolato le carte in tavola: la cronometro individuale di 42 km da Viareggio a Massa ha riservato grandi... Giro d'Italia 2026 - Tappa 12 21/05/26: Imperia-Novi Ligure -9 giorni alla tappa del Friuli Venezia Giulia Tu lo sapevi che...? ? bit.ly/Giroditalia2026 #loSonoFVG #VisitFVG #Girodltalia Maglia Rosa Afonso Eulalio: RCS @giroditalia x.com [Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Tappa 13: Alessandria > Verbania reddit Giro d’Italia 2026, la classifica dopo la tappa Alessandria-Verbania: Bettiol straordinario vincitore solitario, Eulalio sempre in RosaIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 13° tappa da Alessandria a Verbania: si parte alle ore 12:40, arrivo previsto alle 17 ... fanpage.it Giro d’Italia 2026, Tappa 13: percorso, favoriti e dove vederla in TVGiro d'Italia 2026, Tappa 13. Con la Alessandria - Verbania di 189 si arriva a casa di Filippo Ganna. Il finale è tutto da vivere, con un paio di strappi ... giroditalia.it