Domani si terrà la tappa del Tour de France 2026 tra Lannemezan e Pau. La corsa attraverserà un percorso pianeggiante e si svolgerà con partenza prevista alle ore 13:00, con arrivo intorno alle 17:30. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su canali dedicati e online. Questa tappa rappresenta la prima possibilità per i velocisti di ottenere un risultato in questa edizione, dopo una partenza caratterizzata da tratti impegnativi.

La lunga attesa sta per finire. I velocisti sperano finalmente di poter cogliere la prima opportunità a propria disposizione dopo una partenza di gara decisamente impegnativa. Il Tour de France è già pronto a ripartire e ad affrontare la quinta tappa, Lannemezan-Pau di 158,3 chilometri. Il disegno della frazione non presenta difficoltà altimetriche degne di nota ad eccezione dell’unica salita posta a meno di trenta chilometri dall’arrivo. Le squadre degli uomini sprint dovranno però essere brave a controllare la corsa e a non concedere spazio alle iniziative degli attaccanti di giornata. PERCORSO. Tappa completamente pianeggiante. I corridori affrontano il traguardo volante di Vic-En-Bigorre al chilometro 113,5 e la Côte de Baleix, terza categoria di un chilometro all’8,8%, a meno di trenta chilometri dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, la tappa di domani Lannemezan-Pau: percorso, orari, tv

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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