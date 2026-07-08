Ordine d’arrivo Tour de France 2026 quinta tappa | prepotente sprint di Kooij a Pau
Nella quinta tappa del Tour de France 2026, da Lannemezan a Pau, lunga 158,3 chilometri, l'olandese Olav Kooij, della Decathlon CMA CGM Team, ha vinto con uno sprint deciso. La corsa si è conclusa con un attacco potente del velocista, che ha superato gli avversari negli ultimi metri. La tappa si è svolta senza incidenti e si è conclusa con la vittoria di Kooij.
Si materializza, così come era ampiamente previsto alla vigilia, la prima occasione per le ruote veloci. L’olandese Olav Kooij della Decathlon CMA CGM Team conquista, di prepotenza, la quinta tappa del Tour de France Lannemezan-Pau di 158,3 chilometri. Il corridore neerlandese, al successo numero cinquantuno della sua carriera, sfrutta il lavoro dei compagni, esce fuori negli ultimi metri, lancia la sua prepotente progressione e non concede alcuna possibilità di replica ai rivali. Alle sue spalle arriva il tedesco Max Kanter della XDS Astana. Conquista la terza posizione il belga Tim Merlier della Soudal Quick-Step che nel finale paga dazio alla caduta che lo priva di un elemento fondamentale come Jasper Stuyven. 🔗 Leggi su Oasport.it
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