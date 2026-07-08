Ordine d’arrivo Tour de France 2026 quinta tappa | prepotente sprint di Kooij a Pau

Notizia in breve

Nella quinta tappa del Tour de France 2026, da Lannemezan a Pau, lunga 158,3 chilometri, l'olandese Olav Kooij, della Decathlon CMA CGM Team, ha vinto con uno sprint deciso. La corsa si è conclusa con un attacco potente del velocista, che ha superato gli avversari negli ultimi metri. La tappa si è svolta senza incidenti e si è conclusa con la vittoria di Kooij.