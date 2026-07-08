L’olandese Olav Kooij, in sella alla bicicletta del team Decathlon CMA CGM, ha vinto la quinta tappa del Tour de France 2026. La corsa si è svolta su un percorso di 158 chilometri tra Lannemezan e Pau. Kooij ha tagliato il traguardo davanti agli altri concorrenti, mettendo in fila tutti gli avversari. La tappa si è conclusa con la vittoria dell’atleta olandese.

L’olandese Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) ha vinto la quinta tappa del 113° Tour de France che ha portato la carovana gialla da Lannemezan a Pau attraverso 158 chilometri. Il ventiquattrenne di Numansdorp, già tre volte trionfatore al Giro d’Italia, ha colto il suo primo successo alla Grande Boucle completando la frazione odierna in 3h29”07?. Alle sue spalle si sono piazzati, nell’ordine, il tedesco Max Kanter (XDS Astana) e il favorito della vigilia, il belga Tim Merlier (Soudal Quick Step). Resta invariata la classifica generale con il norvegese Torstein Træen (Uno X-Mobility) in maglia gialla con un vantaggio di 28” sull’americano Quinn Simmons (Lidl Trek) e di 3’50 sul compagno del campione degli Stati Uniti, il boemo Mathias Vacek. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tour de France 2026: Kooij mette tutti in fila a Pau

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