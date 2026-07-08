Ecco la prima giornata di alta quota dell’edizione 113 del Tour de France. Domani, giovedì 9 luglio, sesta frazione, Pau-Gavarnie Gèdre, tappone pirenaico di 186 chilometri e 4100 metri di dislivello: è il secondo arrivo in salita. Si parte da Pau con questa classifica: maglia gialla il norvegese Traeen (Uno-X) con 28” sullo statunitense Sean Quinn (Ef) e 3’50” sul ceco Mathias Vacek (Lidl-Trek). Quarto Pogacar a 7’53”, quinto Vingegaard con lo stesso tempo. Il via alle 12.40 da Pau, l’arrivo attorno alle 17.30: potrebbe piovere nel finale. Ci sono quattro Gran premi della montagna e la salita finale. Si comincia al km 50 con la Cote de Loucrup, quarta categoria, 1,9 km al 7,1%; quindi lo sprint volante a Pouzac, km 59, che assegna i punti per la maglia verde e la Cote de Mauvezin di terza categoria, 3 km al 6,8%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, arriva la prima tappa in alta quota col Tourmalet, il Gigante dei Pirenei

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