Tour arriva la prima tappa in alta quota col Tourmalet il Gigante dei Pirenei
La sesta tappa del Tour de France prevede un percorso di 186 chilometri con un dislivello di 4100 metri, tra Pau e Gavarnie Gèdre. Si tratta di un tappone pirenaico che rappresenta il secondo arrivo in salita di questa edizione. La giornata di alta quota si apre con l’ascesa al Tourmalet, il celebre gigante dei Pirenei, aprendo la strada a una delle tappe più impegnative della corsa.
Ecco la prima giornata di alta quota dell’edizione 113 del Tour de France. Domani, giovedì 9 luglio, sesta frazione, Pau-Gavarnie Gèdre, tappone pirenaico di 186 chilometri e 4100 metri di dislivello: è il secondo arrivo in salita. Si parte da Pau con questa classifica: maglia gialla il norvegese Traeen (Uno-X) con 28” sullo statunitense Sean Quinn (Ef) e 3’50” sul ceco Mathias Vacek (Lidl-Trek). Quarto Pogacar a 7’53”, quinto Vingegaard con lo stesso tempo. Il via alle 12.40 da Pau, l’arrivo attorno alle 17.30: potrebbe piovere nel finale. Ci sono quattro Gran premi della montagna e la salita finale. Si comincia al km 50 con la Cote de Loucrup, quarta categoria, 1,9 km al 7,1%; quindi lo sprint volante a Pouzac, km 59, che assegna i punti per la maglia verde e la Cote de Mauvezin di terza categoria, 3 km al 6,8%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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