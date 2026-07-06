LIVE Tour de France 3ª tappa da Granollers a Les Angles Assaggio di Pirenei
La terza tappa del Tour de France si è conclusa con Jonas Vingegaard in testa alla classifica generale, seguito da Tadej Pogacar a sei secondi di distanza. La tappa, partita da Granollers e arrivata a Les Angles, ha rappresentato un primo assaggio di salite nei Pirenei. Le posizioni degli altri ciclisti non sono state ancora ufficialmente aggiornate. La gara proseguirà nelle prossime tappe con ulteriori salite e scollinamenti.
Queste le prime posizioni della classifica generale: 1 Leggi i commenti 1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike); 2. Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG), +6''; 3. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), +15''; 4. Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG), +16''; 5. Juan Ayuso (Lidl-Trek), +19''. Questa l'altimetria della tappa. Diretta tv su Rai 2 dalle ore 17.20; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN. Diretta testuale su gazzetta.it. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
TOUR DE FRANCE 2026 ETAPPE 3 Granollers Les Angles
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