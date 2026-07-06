LIVE Tour de France 3ª tappa da Granollers a Les Angles Assaggio di Pirenei

Notizia in breve

La terza tappa del Tour de France si è conclusa con Jonas Vingegaard in testa alla classifica generale, seguito da Tadej Pogacar a sei secondi di distanza. La tappa, partita da Granollers e arrivata a Les Angles, ha rappresentato un primo assaggio di salite nei Pirenei. Le posizioni degli altri ciclisti non sono state ancora ufficialmente aggiornate. La gara proseguirà nelle prossime tappe con ulteriori salite e scollinamenti.