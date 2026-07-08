Torstein Træen ha mantenuto la leadership della classifica generale dopo la quinta tappa del Tour de France 2026, una frazione lunga 158 chilometri. La corsa si è svolta con partenza e arrivo in una stessa città, attraversando paesaggi pianeggianti e collinari. Træen ha indossato la maglia gialla per il secondo giorno consecutivo, mentre si prepara alla prossima tappa.

Torstein Træen è rimasto al comando della classifica generale dopo la quinta frazione del Tour De France 2026, tappa contrassegnata da un percorso di 158.3 km con partenza da Lannemezan ed arrivo in quel di Pau e terminata con una volata di gruppo. Nello specifico il norvegese in forza alla Uno-X Mobility ha ottenuto un piazzamento fuori dalla top 10 in uno sprint stravinto da Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), seguito da Max Kanter (XDS Astana Team) e Tim Merlier (Soudal Quick-Step). Invariata invece la classifica generale, con il nordico avanti con 28 secondi di vantaggio su Quinn, di 3:50 da Vacek e 7:53 dal fenomeno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Torstein Træen: “Bella prima giornata in maglia gialla, temo la tappa di domani”

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Temi più discussi: Tour de France 2026, Torstein Træen in maglia gialla: Difficile capire fino in fondo cosa significhi; Tiberi: Non mi metto pressioni, sono al primo Tour. Cerco buone sensazioni e fare esperienza; Træen: Forse tra qualche giorno capirò cosa è successo; Tour de France 2026, Mads Pedersen: Grande lavoro di squadra, grato di quello che hanno fatto per me.

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