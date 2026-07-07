Al termine della quarta tappa del Tour de France 2026, Torstein Træen si trova in testa alla classifica generale e indossa la maglia gialla. La frazione, lunga 181 chilometri, si è conclusa con Træen al primo posto, conquistando la leadership. È la prima volta che il ciclista indossa questa maglia durante la corsa. Træen ha dichiarato di volerla godere e di sperare di mantenere il primo posto nelle prossime tappe.

C’è una nuova maglia gialla al Tour De France 2026. Ed è il nome che non ti aspetti. Torstein Træen guida la classifica generale al termine della quarta frazione della Grande Boucle, contrassegnata da un percorso di 181.9 km partito da Carcassone ed arrivato in quel di Foix. Precisamente, il corridore arruolato tra le fila della Uno-X Mobility ha ottenuto nella tappa l’ottava posizione al termine di uno sprint vinto da Mads Pedersen (Lidl-Trek), il quale ha preceduto il compagno di squadra Quinn Simmons e Raul Garcia Pierna (Movistar Team). Adesso il danese guarda tutti dall’alto con 28 secondi di vantaggiosu Quinn, di 3:50 su Mathias Vacek e 7:53 dal fenomeno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Torstein Træen nuova maglia gialla: “Devo realizzare, cercherò di godermela”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Torstein Træen, la maglia gialla a sorpresa del Tour de France: scoprì il tumore ai testicoli con un controllo antidopingDurante la quarta tappa del Tour de France 2026, Torstein Træen, in maglia gialla, ha scoperto di avere un tumore ai testicoli attraverso un...

Torstein Træen, la maglia gialla a sorpresa del Tour de France: ha avuto un tumore ai testicoli, scoperto con un controllo antidopingDurante la quarta tappa del Tour de France 2026, Torstein Træen, che indossava la maglia gialla, ha conquistato la vittoria di tappa.

Argomenti più discussi: Classifica Tour de France 2026, terza tappa: Pogacar veste la maglia gialla!; Tour de France 2026, festa scandinava in Occitania: Pedersen vince la tappa, Træen si veste di giallo.

Giornata tranquilla per il gruppo che lascia andare la fuga e controlla la corsa da lontano: gli uomini di classifica arrivano con 13’ di ritardo, mentre sul traguardo Torstein Træen sta già festeggiando la sua Maglia Gialla #Ciclismo #Cycling #TourdeFrance #T x.com

Pedersen vince la quarta tappa del Tour de France, il norvegese Traeen è la nuova maglia giallaIl danese si è imposto in volata su un gruppetto di una decina di corridori che ha portato a termine con successo una fuga. Pogacar, Vingegaard e i big a oltre 10 minuti ... corriere.it

Diretta Tour de France 2026, classifica | Mads Pedersen ha vinto la 4^ tappa, Torstein Træn maglia gialla!Diretta Tour de France 2026, classifica e streaming video Rai 2 oggi 7 luglio: orario, percorso e vincitore 4^ tappa Carcassonne-Foix di 181,9 km. ilsussidiario.net