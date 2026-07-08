Gli Stati Uniti hanno reintrodotto sanzioni sul petrolio iraniano e colpito obiettivi iraniani in risposta a diversi attacchi a navi nello Stretto di Hormuz. Le autorità statunitensi hanno dichiarato che le azioni di Teheran sono «totalmente inaccettabili». La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle modalità degli attacchi. La situazione rimane tesa tra i due paesi, con un aumento delle misure di pressione.

Torna la tensione tra Usa e Iran. Gli Stati Uniti hanno reintrodotto le sanzioni economiche sul petrolio iraniano e preso di mira obiettivi iraniani a causa delle azioni «totalmente inaccettabili» di Teheran nello Stretto di Hormuz, dove diverse navi sono state attaccate. In meno di 24 ore, infatti, almeno tre imbarcazioni commerciali, tra cui la MT Al Rekayyat battente bandiera delle Isole Marshall, la MT Wedyan battente bandiera saudita e la MT Cyprus Prosperity battente bandiera liberiana, sono state colpite mentre erano in transito. Un’ aggressione ingiustificata, ha spiegato il Comando Centrale Usa, che rappresenta una palese violazione del cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Lettera43.it - Tornano le tensioni tra Usa e Iran

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran, tensione con gli Usa. Italia chiude il consolato

Notizie e thread social correlati

Iran-Usa, colloqui a rischio tra minacce e tensioniLe tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a crescere, minacciando possibili colloqui tra le due nazioni.

Tensioni tra USA e Iran: Trump respinge la proposta di paceIl presidente degli Stati Uniti ha convocato una riunione con il proprio team per la sicurezza nazionale per discutere della situazione riguardante...

Argomenti più discussi: Harry torna a Londra per visita di 5 giorni. Nuove tensioni famiglia reale; Ripicca americana. Tornano le sanzioni sul petrolio iraniano per gli attacchi alle navi a Hormuz; Torna la guerra tra Afghanistan e Pakistan - Unimondo; Le borse europee chiudono contrastate tra prese di profitto e tensioni geopolitiche: DAX, CAC, FTSE100.

Le tensioni in Medioriente tornano ad essere centrali sui quotidiani di oggi, insieme al caldo che dovrebbe allentare la sua morsa, la cronaca e la politica nazionale: ne parliamo alle 09:30 nella Rassegna Stampa Streaming: vocecamuna.it/streaming-radi x.com

Ripicca americana. Tornano le sanzioni sul petrolio iraniano per gli attacchi alle navi a HormuzTre navi colpite per aver intrapreso la rotta omanita. Il Tesoro americano cancella la licenza sulla vendita di barili di Teheran. E Ukmto alza l'allerta ... huffingtonpost.it