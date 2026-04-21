Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a crescere, minacciando possibili colloqui tra le due nazioni. Le delegazioni sono in attesa in Pakistan, dove si svolgono i negoziati, mentre nelle ultime ore si sono registrate minacce e segnali di crisi. La situazione resta molto tesa, con un possibile impatto sulla stabilità regionale.

Iran – Stati Uniti. Sono ore decisive per la pace. In Pakistan attese le delegazioni per i negoziati. Che partono però in salita. Servizio di Pierluigi Vito TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran-Usa, colloqui a rischio tra minacce e tensioni

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