Il presidente degli Stati Uniti ha convocato una riunione con il proprio team per la sicurezza nazionale per discutere della situazione riguardante il conflitto con l’Iran. Nel frattempo, Trump ha respinto pubblicamente una proposta di pace avanzata da un altro paese. La riunione si è svolta in un momento di crescente tensione tra le due nazioni, senza che siano stati resi noti dettagli specifici sulle decisioni prese.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Riunione sulla sicurezza nazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha convocato il proprio team per la sicurezza nazionale per esaminare la situazione legata al conflitto con l’Iran. Al centro del confronto, una proposta diplomatica iraniana ritenuta insoddisfacente, che ha portato a rinviare ogni possibile negoziato sul programma nucleare. Il nodo del nucleare e delle tensioni nel Golfo. Secondo quanto emerso, Teheran avrebbe avanzato una proposta che rimanda il confronto sul proprio programma nucleare a dopo la fine delle ostilità. Inoltre, l’Iran avrebbe chiesto di risolvere prima le dispute legate al traffico marittimo nel Golfo, condizioni che non hanno convinto Washington.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tensioni tra USA e Iran: Trump respinge la proposta di pace

Alta tensione in Iran. Trump: “Non permetterà a Teheran di avere armi nucleari”

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