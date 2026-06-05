Una madre e la figlia sono state trovate avvelenate. Le forze dell’ordine sono tornate nell’abitazione di Pietracatella, a circa cinque mesi dall’apertura del fascicolo. In precedenza, era stata individuata una pianta di ricino in un campo vicino, elemento che ha portato all’avvio delle indagini. Sono stati raccolti 160 verbali e sono stati effettuati vari accertamenti. La procura ha aperto un procedimento per omicidio aggravato dalla premeditazione.

A oltre cinque mesi dall’apertura del fascicolo per omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’uso del mezzo venefico, la Procura di Larino e la Squadra Mobile di Campobasso proseguono con un lavoro investigativo estremamente articolato, che punta a chiarire come la tossina sia entrata nell’organismo di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, morte tra il 27 e il 28 dicembre 2025 dopo per avvelenamento da ricina. Negli ultimi giorni l’attenzione si è concentrata anche sulla scoperta documentata dalla trasmissione televisiva “Dentro la Notizia”, che ha individuato una pianta di ricino in un terreno agricolo situato a circa quindici chilometri da Pietracatella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Madre e figlia avvelenate – Dal ritrovamento della pianta di ricino in un campo ai 160 verbali raccolti: gli investigatori tornano nella casa di Pietracatella

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MAMMA E FIGLIA AVVELENATE CON LA RICINA: COSA HANNO TROVATO A POCHI CHILOMETRI DA CASA

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