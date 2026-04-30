Rissa nella zona della Fiera poi l' agguato nella notte | spari contro una casa e un' auto

Da palermotoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona della Fiera, in via Don Minzoni, si sono verificati due episodi di violenza nella stessa notte. In un primo momento, si è scatenata una rissa, seguita da spari rivolti contro alcune case popolari e un'auto parcheggiata. La polizia è intervenuta dopo le segnalazioni di colpi di arma da fuoco, fortunatamente senza riscontrare feriti. La scena è stata descritta come molto tesa dagli abitanti della zona.

Prima la violenza, poi gli spari contro alcune case popolari e un'auto. È successo nella zona della Fiera, più precisamente in via Don Minzoni, dove la polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di alcuni colpi di arma da fuoco esplosi la scorsa notte senza fortunatamente ferire nessuno.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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