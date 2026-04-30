Rissa nella zona della Fiera poi l' agguato nella notte | spari contro una casa e un' auto

Nella zona della Fiera, in via Don Minzoni, si sono verificati due episodi di violenza nella stessa notte. In un primo momento, si è scatenata una rissa, seguita da spari rivolti contro alcune case popolari e un'auto parcheggiata. La polizia è intervenuta dopo le segnalazioni di colpi di arma da fuoco, fortunatamente senza riscontrare feriti. La scena è stata descritta come molto tesa dagli abitanti della zona.

Prima la violenza, poi gli spari contro alcune case popolari e un'auto. È successo nella zona della Fiera, più precisamente in via Don Minzoni, dove la polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di alcuni colpi di arma da fuoco esplosi la scorsa notte senza fortunatamente ferire nessuno.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Ostuni, agguato nella notte: imprenditore ferito a colpi di pistola nella zona artigianaleAgguato nella notte a Ostuni: un imprenditore di circa 60 anni è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco nei pressi della sua abitazione alla... Spari nella notte a Ostia: colpi contro un portone e un’auto in via delle AzzorreMomenti di paura nella notte a Ostia, sul litorale romano, dove sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco in via delle Azzorre. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Notte di paura al Flaminio: maxi rissa tra venti ragazzi e lancio di bottiglie; Rissa di Pasqua nel centro storico: nove giovani denunciati dalla polizia; Maxi rissa in zona stazione a Ferrara, calci e pugni: torna l’incubo; Il gestore non dà l'allarme dopo la rissa: chiuso un locale in centro. SICUREZZA RISSA Trani, rissa nella zona del porto: sospesa per sei giorni la licenza a un localeIn vista dell’imminente stagione estiva, le forze dell’ordine hanno annunciato un’intensificazione dei controlli. statoquotidiano.it Bari, scoppia la rissa in piena notte all'Umbertino: ferite alcune persone nella zona «calda» del quartiereIl fatto successo intorno all'01.30 tra giovedì e venerdì, in via Cognetti ad angolo con Largo Adua Una rissa notturna nel cuore della movida avrebbe provocato il ferimento di alcune persone, nella ... lagazzettadelmezzogiorno.it «Papà, mi sta molestando sul bus, aiutami». Lui aspetta il maniaco alla fermata e scoppia la rissa. Paura a Perugia - facebook.com facebook Inter-Verona, spunta un altro aneddoto: sfiorata la rissa #Nasca- #Gervasoni x.com