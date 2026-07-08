torna operativo il collegamento ancona zara con jadrolinija

La linea marittima tra Ancona e Zara è tornata operativa grazie a Jadrolinija. La nuova linea veloce collega le due sponde dell’Adriatico, offrendo un collegamento più rapido tra le due città. La riattivazione della rotta permette di riprendere i servizi di trasporto tra le due destinazioni. La compagnia ha ripristinato il servizio dopo un periodo di inattività, garantendo ora il collegamento diretto tra le due località.

Torna operativa, grazie a Jadrolinija, la linea marittima Ancona-Zara. Con l’introduzione della nuova linea veloce tra le due sponde dell’Adriatico, Jadrolinija, la più grande compagnia croata di trasporto passeggeri via mare, rafforza ulteriormente i collegamenti tra Italia e Croazia, offrendo ai viaggiatori una soluzione ancora più semplice e pratica. Lunedì al porto di Zara, è stato accolto ufficialmente il catamarano Jelena rientrato da Ancona con i passeggeri a bordo. La nuova linea internazionale stagionale sarà operativa fino al 30 agosto. Il collegamento sarà operato dal catamarano veloce Jelena, tra le unità più moderne della flotta, con una capacità di 400 passeggeri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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