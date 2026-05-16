La strada provinciale Quattro Masse riaperta al traffico dopo il cedimento | torna percorribile il collegamento con S Nicola

La strada provinciale 45 “Quattro Masse” è stata riaperta al traffico dopo un intervento di riparazione a causa di un cedimento che ne aveva limitato l’accesso. La riapertura consente di ripristinare il collegamento con il centro abitato di S. Nicola, che era stato interrotto per diverse settimane. La strada era stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di messa in sicurezza e riparazione del tratto danneggiato. Ora la circolazione può riprendere normalmente lungo il percorso.

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Dopo settimane di disagi e limitazioni alla circolazione, la Strada provinciale 45 “Quattro Masse” torna pienamente percorribile. La strada provinciale è stata riaperta al traffico al termine dei lavori di consolidamento nel tratto di Massa S. Nicola, interessato da un cedimento della carreggiata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Voltino di Pegli, strada riaperta al trafficoÈ stato riaperto il voltino in via Diciotto Fanciulli, nel quartiere genovese di Pegli, e da oggi - venerdì 3 aprile - è possibile il transito... Nuova rotonda di via Modena. Strada già riaperta al trafficoAperta al traffico la nuova rotonda di via Modena, nonostante i lavori di finitura del manto stradale non siano completamente terminati. Messina, provinciale 45 Quattro Masse: riaperto il tratto di Massa S. Nicola dopo i lavori di consolidamentoLa circolazione è stata riattivata mediante l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico ... messina.gazzettadelsud.it