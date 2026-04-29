Da Palermo ad Ancona | Volotea riattiva il collegamento diretto

Da palermotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Palermo ad Ancona, Volotea ha annunciato il ripristino del volo diretto, parte della sua programmazione invernale. La compagnia aerea ha deciso di rafforzare le rotte tra le due città, offrendo nuovamente questa opzione di collegamento per i passeggeri. La ripresa di questa tratta segue le precedenti sospensioni e si inserisce nelle operazioni stagionali della compagnia.

Volotea rafforza la propria offerta invernale da Palermo e annuncia il ritorno del collegamento diretto verso Ancona. La rotta, già operata in passato, sarà nuovamente disponibile a partire dal 6 novembre con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì. Con questa riattivazione, la.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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