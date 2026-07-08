Torna lo spettacolo a cielo aperto de ’I Teatri del Mondo’
Dal 11 al 18 luglio, la città ospiterà la 37ª edizione di ‘I Teatri del Mondo’, un festival che trasforma gli spazi urbani in un teatro a cielo aperto. La programmazione prevede spettacoli rivolti principalmente a bambini e ragazzi, con una varietà di rappresentazioni teatrali e performance artistiche. La manifestazione si svolge in diverse locations della città, coinvolgendo artisti nazionali e internazionali. La rassegna si ripete annualmente per una settimana, offrendo un calendario di eventi gratuiti o a basso costo.
Per il 37esimo anno, dall’11 al 18 luglio, la città torna a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto e offrire al pubblico – soprattutto da bambini e ragazzi – la variegata, multiforme e accattivante programmazione del festival ‘I Teatri del Mondo’. Organizzato da Lagrù Ragazzi col sostegno del Comune e il contributo di partner pubblici e privati, il festival propone 34 spettacoli, 6 laboratori e, novità, il Campus Teatrale, un progetto pensato per offrire un’esperienza immersiva all’interno de ’I Teatri del Mondo’, affiancandosi a un programma con produzioni italiane e internazionali, prime nazionali, appuntamenti speciali e spettacoli di alcune delle più apprezzate compagnie del panorama del teatro ragazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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