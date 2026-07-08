Dal 11 al 18 luglio, la città ospiterà la 37ª edizione di ‘I Teatri del Mondo’, un festival che trasforma gli spazi urbani in un teatro a cielo aperto. La programmazione prevede spettacoli rivolti principalmente a bambini e ragazzi, con una varietà di rappresentazioni teatrali e performance artistiche. La manifestazione si svolge in diverse locations della città, coinvolgendo artisti nazionali e internazionali. La rassegna si ripete annualmente per una settimana, offrendo un calendario di eventi gratuiti o a basso costo.

Per il 37esimo anno, dall’11 al 18 luglio, la città torna a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto e offrire al pubblico – soprattutto da bambini e ragazzi – la variegata, multiforme e accattivante programmazione del festival ‘I Teatri del Mondo’. Organizzato da Lagrù Ragazzi col sostegno del Comune e il contributo di partner pubblici e privati, il festival propone 34 spettacoli, 6 laboratori e, novità, il Campus Teatrale, un progetto pensato per offrire un’esperienza immersiva all’interno de ’I Teatri del Mondo’, affiancandosi a un programma con produzioni italiane e internazionali, prime nazionali, appuntamenti speciali e spettacoli di alcune delle più apprezzate compagnie del panorama del teatro ragazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna lo spettacolo a cielo aperto de ’I Teatri del Mondo’

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