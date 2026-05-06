Il cielo sopra Verbania si illumina | torna lo spettacolo dei fuochi d' artificio per San Vittore

Venerdì 8 maggio alle 22, sul lungolago di Intra, si terrà uno spettacolo di fuochi d'artificio in occasione della Festa patronale di San Vittore. L'evento è promosso dal Comune di Verbania e viene organizzato in collaborazione con il luna park. Lo spettacolo pirotecnico si svolgerà in serata e sarà visibile dal lungolago della città.

Venerdì 8 maggio, alle 22, sul lungolago di Intra, in occasione della Festa patronale di San Vittore, il Comune di Verbania promuove uno spettacolo pirotecnico serale, realizzato in collaborazione con il luna park. "La Festa di San Vittore è una delle ricorrenze più sentite dalla nostra comunità.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Trenta giostre, novità e fuochi d'artificio: a Verbania torna il Luna Park sul lungolago Festa Inter, a San Siro spettacolo di fuochi d'artificioMentre in città esplode la festa nerazzurra, dentro San Siro la serata di festa è illuminata da uno spettacolo di fuochi d'artificio accompagnato dai... Altri aggiornamenti Si parla di: San Vittore, il Museo del Paesaggio apre gratis ai verbanesi; Cosa fare nel weekend sul Lago Maggiore l’1, 2 e 3 maggio.