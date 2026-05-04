Lo spirito del luogo Tuscania museo a cielo aperto

Dal 3 maggio al 4 ottobre 2026, Tuscania ospiterà un percorso culturale che coinvolge il Museo archeologico nazionale, la Chiesa di San Pietro, quella di Santa Maria Maggiore e altri siti storici e artistici della città. Questa iniziativa mira a mettere in luce il patrimonio storico e artistico di Tuscania attraverso un evento diffuso che attraversa vari luoghi del centro storico. L’intera città si trasforma così in un museo a cielo aperto, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva.

Dal 3 maggio al 4 ottobre 2026, Tuscania diventa il cuore pulsante di un ampio percorso culturale diffuso che coinvolge il Museo archeologico nazionale, la Chiesa di San Pietro, la Chiesa di Santa Maria Maggiore e l’intero patrimonio storico-artistico della città.Lo spirito del luogo è un.🔗 Leggi su Romatoday.it

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