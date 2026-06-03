Grosso incendio di sterpaglie tra Piano Tavola e Belpasso | vigili del fuoco ed elicotteri in azione
Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel pomeriggio lungo la strada provinciale 14 tra Piano Tavola e Belpasso. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e alcuni elicotteri per contenere le fiamme. Nessuna informazione su eventuali danni a persone o strutture. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.
Un vasto incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 14 che collega la frazione di Piano Tavola al centro abitato di Belpasso. Il rogo sta provocando pesanti disagi alla circolazione. Le fiamme, alimentate dal forte vento e dalla vegetazione secca, si. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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