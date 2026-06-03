Grosso incendio di sterpaglie tra Piano Tavola e Belpasso | vigili del fuoco ed elicotteri in azione

Notizia in breve

Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel pomeriggio lungo la strada provinciale 14 tra Piano Tavola e Belpasso. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e alcuni elicotteri per contenere le fiamme. Nessuna informazione su eventuali danni a persone o strutture. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.