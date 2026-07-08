Torna il festival ’Rumors’ Musica presentazioni e talk
Il ‘Rumors Festival’ torna al Parco della Resistenza di Santa Sofia per la settima edizione, intitolata ‘Pangea’. L’evento si svolgerà venerdì e sabato, con musica, presentazioni e talk. La manifestazione prevede anche installazioni e incontri pubblici, offrendo un programma diversificato con artisti e relatori. La due giorni si svolge nell’area all’aperto e coinvolge varie attività culturali e artistiche.
Inizia venerdì al Parco della Resistenza di Santa Sofia la due giorni che segna la settima edizione di ‘Rumors Festival’, caratterizzato da musica, dibattiti, installazioni per una edizione che prende il nome di ‘ Pangea. Prima dei confini ’ e che vede il sostegno della Regione Emilia-Romagna, Fondazione Carisp Forlì, Comune e Pro loco e la collaborazione di Floes, Osservo, Sophia in libris, Ondeurbane e di numerose realtà della Val Bidente. "La settima edizione del Festival – commenta il presidente dell’associazione Rumors Leonardo Forcelli – si concentra sul concetto geologico e filosofico di Pangea che rappresenta una terra unica, esistita prima che l’umanità tracciasse linee di separazione, confini politici o barrire culturali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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