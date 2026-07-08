Torna il festival ’Rumors’ Musica presentazioni e talk

Notizia in breve

Il ‘Rumors Festival’ torna al Parco della Resistenza di Santa Sofia per la settima edizione, intitolata ‘Pangea’. L’evento si svolgerà venerdì e sabato, con musica, presentazioni e talk. La manifestazione prevede anche installazioni e incontri pubblici, offrendo un programma diversificato con artisti e relatori. La due giorni si svolge nell’area all’aperto e coinvolge varie attività culturali e artistiche.