Il 25 Aprile torna il Falkatraz Festival al Parco Kennedy | musica libri talk e cultura popolare

Il 25 aprile si svolgerà il Falkatraz Festival al Parco Kennedy di Falconara Marittima. L’evento prevede musica, appuntamenti culturali, laboratori e momenti dedicati alla discussione, offrendo un’occasione per incontrarsi e condividere interessi legati alla cultura popolare. La giornata si concentra sull’aggregazione e sulla celebrazione della liberazione d’Italia, con attività che coprono vari ambiti, tra musica, libri e incontri dedicati alla storia e alla cultura.