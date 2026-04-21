Il 25 Aprile torna il Falkatraz Festival al Parco Kennedy | musica libri talk e cultura popolare
Il 25 aprile si svolgerà il Falkatraz Festival al Parco Kennedy di Falconara Marittima. L’evento prevede musica, appuntamenti culturali, laboratori e momenti dedicati alla discussione, offrendo un’occasione per incontrarsi e condividere interessi legati alla cultura popolare. La giornata si concentra sull’aggregazione e sulla celebrazione della liberazione d’Italia, con attività che coprono vari ambiti, tra musica, libri e incontri dedicati alla storia e alla cultura.
FALCONARA MARITTIMA - Musica, cibo, laboratori, incontri, in una giornata di aggregazione per celebrare la liberazione d’Italia. Torna sabato 25 aprile 2026, al Parco Kennedy di Falconara, il Falkatraz Festival, appuntamento antifascista ormai storico per il territorio e giunto alla sua.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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