Due giorni di concerti talk e street food | il Festival del Primo Maggio torna a Galliate

Il Festival del Primo Maggio si svolgerà a Galliate nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 maggio, offrendo due giorni pieni di eventi. La manifestazione prevede concerti, talk e aree dedicate allo street food. Lo scorso anno ha registrato più di duemila presenze. L'edizione 2026 prevede un programma più ricco rispetto all’anno precedente. La manifestazione è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e promossa sui canali locali.

Dopo il debutto dello scorso anno, che ha registrato oltre 2mila presenze, il Festival del Primo Maggio torna a Galliate per l'edizione 2026 con un programma esteso su due giornate, venerdì 1 e sabato 2 maggio. L'iniziativa, promossa dall'assessorato alle Politiche giovanili, sport ed eventi del.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Un aperitivo itinerante tra storia e street food: il Primo maggio torna Palermo "manciataria"Venerdì 1 maggio alle ore 18, appuntamento in piazza Marina davanti a Palazzo Chiaramonte (Steri), per un aperitivo itinerante lungo le vie del... Leggi anche: Castelfalfi Spring Festival 2026: a Montaione due giorni per festeggiare la primavera con musica, mercatini e street food Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Primo Maggio a Bergamo: concerti gratis in Piazzale Alpini; Cosa fare a Bologna per il ponte del 1 Maggio 2026; Parte il Bloom Festival, 8 giorni di musica e food truck a San Giuliano; Primo maggio, tre giorni di eventi no stop. Quattro concerti come le stagioni. Ecco il Festival della FondazionePer i 25 anni della Comunità di Monza e Brianza la rassegna curata da Musicamorfosi e Orchestra Canova. Spettacoli itineranti classici e sacri, sonorità gitane e l’energia di una travolgente fanfara d ... msn.com Festa della musica, a Matelica due giorni di spettacoli e concertiTre giorni di musica e concerti per la Festa della musica, manifestazione promossa al teatro comunale dalla scuola civica di musica Città di Matelica, il complesso bandistico Veschi e la corale ... ilrestodelcarlino.it Veganissimo Napoletano. Nu Genea · Marechià. Il weekend scorso si è svolto a Napoli il primo Festival del Sud Vegano: @magnaveg Sono stati 2 giorni INCREDIBILI Li ho trascorsi tra show cooking e masterclass Ho ideato anche il menù per il bistro - facebook.com facebook