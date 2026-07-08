Gli chef di Tonitto 1939 reinterpretano uno dei piatti simbolo della cucina messicana trasformando il Sorbetto Mango & Passion in un ingrediente gastronomico. Gamberi croccanti, avocado, cavolo marinato e note tropicali danno vita a una ricetta estiva che gioca sul contrasto tra caldo e freddo, dolce e salato, seguendo il crescente interesse degli italiani per le contaminazioni gastronomiche internazionali. L’estate è la stagione della convivialità, dei sapori freschi e della voglia di sperimentare nuovi abbinamenti in cucina. Una tendenza che coinvolge sempre di più anche le contaminazioni gastronomiche internazionali. Secondo i dati... 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Tonitto 1939 porta i sapori del Messico nell’estate 2026 con il taco di gamberi croccanti al Sorbetto Mango & Passion

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