Tonitto 1939 porta i sapori del Messico nell’estate 2026 con il taco di gamberi croccanti al Sorbetto Mango & Passion
Un ristorante propone un taco di gamberi croccanti accompagnato da Sorbetto Mango & Passion, reinterpretando un classico messicano. Gli chef utilizzano il sorbetto come ingrediente, combinandolo con i gamberi. La novità si inserisce nella proposta estiva del locale, senza modificare la ricetta originale. La presentazione avviene in un contesto di ristorazione tradizionale, con una rivisitazione creativa del piatto.
Gli chef di Tonitto 1939 reinterpretano uno dei piatti simbolo della cucina messicana trasformando il Sorbetto Mango & Passion in un ingrediente gastronomico. Gamberi croccanti, avocado, cavolo marinato e note tropicali danno vita a una ricetta estiva che gioca sul contrasto tra caldo e freddo, dolce e salato, seguendo il crescente interesse degli italiani per le contaminazioni gastronomiche internazionali. L’estate è la stagione della convivialità, dei sapori freschi e della voglia di sperimentare nuovi abbinamenti in cucina. Una tendenza che coinvolge sempre di più anche le contaminazioni gastronomiche internazionali. Secondo i dati... 🔗 Leggi su Newsagent.it
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