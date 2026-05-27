L’azienda ha annunciato di aver ridotto del 50% l’uso di plastica nei packaging di gelati e sorbetti, passando a un involucro in carta. La decisione coincide con la Giornata dedicata alla sostenibilità e riguarda tutte le linee di prodotto. Il nuovo imballaggio in carta sostituisce le confezioni precedenti in plastica, che saranno progressivamente eliminate. La modifica mira a limitare l’impatto ambientale e a promuovere pratiche più ecologiche.

Il packaging in carta guida la svolta sostenibile dell’azienda. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Tonitto 1939 accelera il proprio percorso green: negli ultimi cinque anni ha dimezzato l’utilizzo di plastica sulle principali linee di prodotto grazie alla transizione verso packaging in cartoncino FSC. Una trasformazione che va oltre il packaging. L’evoluzione del packaging rappresenta uno dei principali tasselli della strategia di sostenibilità dell’azienda ligure, leader in Italia nel sorbetto, nel gelato senza zuccheri aggiunti e nei gelati “speciali” vegan e high protein. Tonitto 1939 ha infatti avviato la progressiva sostituzione dei tradizionali barattoli in plastica con contenitori in carta, dove tecnicamente possibile e coerente con il prodotto e il mercato di riferimento. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Tonitto 1939 dimezza l’utilizzo di plastica per gelati e sorbetti

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