Durante l’estate 2026, le tendenze nel settore del gelato si orientano verso gusti ispirati a caramelle e biscotti, con l’azienda Tonitto 1939 che ha ampliato la propria linea di prodotti. In Italia, il mercato del gelato confezionato continua a mostrare una forte domanda, con circa 3 miliardi di porzioni vendute ogni anno e un consumo medio di circa 2 kg pro capite, secondo i dati dell’IGI.

Il gelato si conferma uno dei protagonisti assoluti dell’estate italiana, anche alla luce di un mercato particolarmente solido: in Italia si vendono circa 3 miliardi di porzioni di gelato confezionato all’anno, con un consumo pro capite di circa 2 kg (dati IGI). Un comparto che continua a rinnovarsi attraverso contaminazioni e nuove ispirazioni di gusto, guardando sempre più ai grandi classici della dolcezza per creare esperienze familiari ma allo stesso tempo inedite. In questo scenario si inseriscono le novità per l’estate 2026 di Tonitto 1939, azienda leader in Italia per il sorbetto, i gelati senza zuccheri aggiunti e i gelati “speciali” (High Protein e Vegan) che amplia la propria gamma con nuove collaborazioni pensate per portare nel banco freezer sapori riconoscibili e texture appaganti.🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Estate 2026, caramelle e biscotti ispirano le nuove tendenze del gelato: Tonitto 1939 amplia la propria gamma

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