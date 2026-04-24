Mentre il sindaco Sala prende tempo sulla chiusura del Cpr di Milano le persone all'interno vivono torture

Da fanpage.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Milano ha deciso di rinviare di 90 giorni la decisione sulla chiusura del centro di permanenza per i rimpatri di via Corelli, un luogo criticato da anni per le sue condizioni considerate disumane e di tortura. Mentre si aspetta una decisione definitiva, le persone che si trovano all’interno continuano a vivere in un ambiente che numerose testimonianze descrivono come inaccettabile. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e politico.

Sala rinvia di 90 giorni la decisione sulla chiusura del Cpr di via Corelli a Milano, denunciato da anni come un luogo "disumano" e "di tortura". Una scelta che non è prudenza, ma inerzia politica davanti a violazioni dei diritti umani che non possono più essere ignorate.🔗 Leggi su Fanpage.it

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