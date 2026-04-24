Mentre il sindaco Sala prende tempo sulla chiusura del Cpr di Milano le persone all'interno vivono torture

Il sindaco di Milano ha deciso di rinviare di 90 giorni la decisione sulla chiusura del centro di permanenza per i rimpatri di via Corelli, un luogo criticato da anni per le sue condizioni considerate disumane e di tortura. Mentre si aspetta una decisione definitiva, le persone che si trovano all’interno continuano a vivere in un ambiente che numerose testimonianze descrivono come inaccettabile. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e politico.

Sala rinvia di 90 giorni la decisione sulla chiusura del Cpr di via Corelli a Milano, denunciato da anni come un luogo "disumano" e "di tortura". Una scelta che non è prudenza, ma inerzia politica davanti a violazioni dei diritti umani che non possono più essere ignorate.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Nuovo tentativo di suicidio al Cpr di Milano, un’attivista: “Una spirale di violenza che annienta le persone” Ispezione al Cpr di via Corelli a Milano, parte la diffida al sindaco Sala: “Va chiuso, è un luogo disumano”Dopo l'ennesima ispezione all'interno del Cpr di via Corelli a Milano, è stata inviata una nuova diffida al sindaco Beppe Sala per chiedere la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cpr di via Corelli, Sala prende tempo dopo la diffida a chiuderlo: Ho 90 giorni, ci penserò; Il sindaco faccia chiudere il Cpr. Prendo tempo. Sinistra spaccata a Milano sul centro per i migranti; Cpr Corelli, il Pd in pressing: Doveva essere chiuso da tempo. Sala prende tempo; Comune, tensione nel centrosinistra. Calenda: verifica di maggioranza. Pd all’attacco sul Cpr di via Corelli. Cpr Corelli, il Pd in pressing: Doveva essere chiuso da tempo. Sala prende tempoChiudere velocemente il Cpr di via Corelli. Con il Pd che torna in pressing per smantellare il Centro di permanenza per i rimpatri che da tempo è sotto osservazione per le condizioni in cui versano le ... milano.repubblica.it Cpr di via Corelli, Sala prende tempo dopo la diffida a chiuderlo: Ho 90 giorni, ci penseròDopo la diffida di Cecilia Strada, il sindaco Sala valuta la decisione: 90 giorni per decidere sulla chiusura di via Corelli e sulla richiesta di danni d'immagine al Ministero dell'Interno ... milanotoday.it No ai CPR lager. Né a Castel Volturno, né altrove. La notizia del bando di Invitalia di 40 milioni di euro per la realizzazione di un CPR arriva proprio in giorni in cui arrivano notizie terribili in quello via Corelli a Milano, dove sono stati rinchiusi illegalmente anch facebook La notizia del bando di Invitalia di 40 milioni di euro per la realizzazione di un CPR arriva proprio in giorni in cui arrivano notizie terribili in quello via Corelli a Milano, dove sono stati rinchiusi illegalmente anche minori. x.com