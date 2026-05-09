Santa Marinella il caso di Daniele Renda | Non posso candidarmi a sindaco perché da disabile ho fatto causa al comune

Daniele Renda, candidato con il movimento Avs, si trova in una situazione complicata a Santa Marinella. Renda ha dichiarato di non potersi candidare a sindaco perché, in qualità di disabile, ha intentato una causa contro il Comune. La causa riguarda la mancata predisposizione di un Piano per eliminare le barriere architettoniche, una questione che potrebbe influire sulla sua possibilità di ottenere un incarico elettivo.

Daniele Renda corre con Avs ma rischia di non poter diventare sindaco o consigliere: è in causa col Comune per aver denunciato l'assenza di un Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche.🔗 Leggi su Fanpage.it

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