Un attacco informatico ha colpito Bandai Channel a Tokyo. Gli investigatori sospettano che l’autore del crimine possa essere una persona inesperta, senza anni di esperienza nel settore. La violazione ha causato interruzioni e problemi di accesso ai servizi online della piattaforma. Non sono stati ancora resi noti dettagli sui metodi utilizzati o sull’identità dell’autore. La polizia sta seguendo le indagini per identificare il responsabile.

Quanto accaduto in Giappone si mostra come un attacco informatico in piena regola. Se avete iniziato a immaginare un cybercriminale fatto e finito, magari con anni di esperienza alle spalle, dimenticate tutto. Colui che è riuscito a mettere in ginocchio un colosso dello streaming e ad azzerare in poche ore gli abbonamenti di quasi 47 mila utenti, in realtà, è solo uno studente di appena 15 anni. Il cyberattacco che appare come la trama di un film, pressocché inverosimile, è stata la realtà a Tokyo. Il cyberattacco avvenuto a Tokyo ha messo seriamente in difficoltà l’azienda. I fatti recentemente emersi risalgono al 4 novembre 2025. Lo studente, sfruttando una vulnerabilità nel sistema di Bandai Channel — servizio di streaming dedicato all’animazione —, ha iniziato a inviare informazioni false ai server dal proprio computer di casa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tokyo, cyberattacco a Bandai Channel: l’autore del crimine potrebbe sorprendervi

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