Bandai Namco presenta Dragon Ball Xenoverse 3

Dopo dieci anni dall’ultimo capitolo, Bandai Namco Entertainment ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di Dragon Ball Xenoverse 3. La conferma arriva tramite comunicato ufficiale, senza dettagli su data di uscita o contenuti specifici. La serie, basata sull’universo di Dragon Ball, ha riscosso successo tra i videogiocatori e ora si prepara a tornare con un nuovo capitolo. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di giochi di ruolo e lotta.

(Adnkronos) – A dieci anni dall’ultimo capitolo della serie, Bandai Namco Entertainment ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di Dragon Ball Xenoverse 3. La presentazione è avvenuta nella cornice del Dragon Ball Games Battle Hour 2026, l’evento globale di riferimento per il franchise, dove un primo trailer ha svelato l’ambientazione denominata Age 1000. Il titolo si. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it BANDAI NAMCO DÉVOILE DRAGON BALL XENOVERSE 3 !! Notizie correlate Dragon Ball esplode nel 2026: Xenoverse 3 ufficiale e pioggia di DLC per FighterZ, Xenoverse 2 e Sparking ZeroL’annuncio di Dragon Ball Xenoverse 3 segna un momento chiave per il futuro della saga videoludica. Dragon Ball Xenoverse 3: arriva il nuovo capitolo nel 2027Il Dragon Ball Games Battle Hour 2026 ha ufficializzato il ritorno di una delle saghe più amate dai fan, confermando che il progetto precedentemente... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: DRAGON BALL: Sparking! ZERO presenta il suo DLC Super Limit Breaking NEO per l'estate; Dragon Ball Xenoverse 3 annunciato ufficialmente per PS5, Xbox e PC: trailer, immagini e primi dettagli; Dragon Ball Xenoverse 3 è ufficiale: informazioni e anno di uscita; Dragon Ball Xenoverse 3 annunciato con un rilascio previsto per il 2027. Dragon Ball Sparking! Zero: Bandai Namco svela il DLC Super Limit-Breaking NEO con oltre 30 personaggi e nuove modalitàBandai Namco annuncia il DLC Super Limit-Breaking NEO per Dragon Ball Sparking! Zero: oltre 30 personaggi, nuove arene e modalità single player in arrivo. drcommodore.it Dragon Ball Xenoverse 3 è realtà: Bandai Namco lo annuncia al Battle Hour 2026 [Video]Durante il Dragon Ball Games Battle Hour 2026, andato in scena a Los Angeles nel weekend, Bandai Namco Entertainment Europe ha raccolto sul palco principale tutti i suoi annunci più importanti legati ... techzilla.it Non solo Xenoverse 3: Bandai Namco ha annunciato anche nuovi contenuti per Dragon Ball: Sparking! Zero e FighterZ Ve ne parliamo nei commenti - facebook.com facebook Game on al COMICON! Vieni al nostro stand Gamelife per un'esperienza di gioco unica. Prova le postazioni PlayStation 5 e l'area Bandai Namco. E non dimenticare il biglietto per offerte esclusive! Ti aspettiamo! #COMICON #Gaming x.com