tiro a volo coppa del mondo di skeet rossetti chiude quarto a lonato

Gabriele Rossetti si è piazzato quarto nella finale di skeet alla tappa di Coppa del Mondo a Lonato del Garda, restando a un passo dal podio. La gara si è conclusa con la sua eliminazione in finale, dove ha ottenuto il miglior punteggio tra i concorrenti fuori dal podio. Il risultato finale ha visto Rossetti chiudere con un punteggio elevato, confermando la sua competitività contro i migliori al mondo.

Rammarico per il piazzamento finale, ma anche la convinzione di poter competere fino in fondo coi migliori al mondo. Il bilancio della tappa di Coppa del Mondo di skeet di Lonato del Garda non può che essere positivo per Gabriele Rossetti, che ha chiuso la finale al quarto posto, appena fuori dal podio. Un ultimo atto di livello altissimo, quello andato in scena al Trap Concaverde, che ha visto trionfare il pluricampione olimpico Hancock, perfetto con 36 piattelli colpiti su 36 e il nuovo record del mondo. Appena un punto più indietro, a quota 35, si è fermato l’altro americano Elliott, mentre l’italiano Pittini ha vinto la medaglia di bronzo grazie ai 32 piattelli colpiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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