Tiro a volo Sara Bongini stacca il pass per la finale dello skeet alla Coppa del Mondo di Lonato!
Sara Bongini ha ottenuto la qualificazione per la finale dello skeet alla Coppa del Mondo di tiro a volo, che si sta disputando a Lonato del Garda. La sportiva ha raggiunto l’obiettivo di entrare tra le otto finaliste, assicurandosi un posto nella fase conclusiva della competizione. La finale si svolgerà con otto partecipanti e riguarda la Coppa del Mondo 2026.
Missione compiuta per Sara Bongini. L’azzurra ha infatti centrato egregiamente la qualificazione per la Finale a otto valida per Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, specialità skeet femminile, in fase di svolgimento in questi giorni sulla pedana di Lonato Del Garda. Buona prestazione per la nostra portacolori, autrice di un’ultima serie da 2425 che ha portato il suo contingente a quota 120125, totale condiviso insieme alla statunitense Samantha Simonton oltre che alla cinese Che Yufei, in lizza solo per il ranking. Dopo gli shoot-off, Sara si è garantita la possibilità di partire dalla postazione numero quattro. Meglio della tiratrice tricolore solo la svedese Victoria Larrson, la quale ha chiuso in testa con 122125 esattamente come la nostra Giada Longhi, in lizza anche lei per il ranking. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Tiro a volo, Sara Bongini in corsa per la finale dello skeet a Lonato dopo 100 piattelliAl termine della seconda giornata di qualificazioni dello skeet femminile a Lonato del Garda, su 86 tiratrici, Sara Bongini è in corsa per la finale...
Tiro a volo, bene Bongini e Bartolomei nella prima giornata dello skeet a LonatoNella prima giornata di qualificazioni dello skeet femminile a Lonato del Garda, 86 tiratrici si sono sfidate sulle pedane bresciane.
Temi più discussi: Tiro a volo, Sara Bongini in corsa per la finale dello skeet a Lonato dopo 100 piattelli; Coppa del Mondo skeet 2026: Longhi vola, Bongini vede la finale a Lonato; Tiro a volo, bene Bongini e Bartolomei nella prima giornata dello skeet a Lonato; Tiro a volo, Palmucci solo in testa dopo 4 serie dello skeet a Lonato. Rossetti segue a ruota.
Esperienza, talento e continuità: tra le Ladies dello Skeet la sfida per il vertice del Ranking Federale è più aperta che mai. Al comando della classifica c'è Sara Bongini, con Giada Longhi e Diana Bacosi a completare un podio provvisorio di assoluto presti facebook
Tiro a volo, Sara Bongini in corsa per la finale dello skeet a Lonato dopo 100 piattelliAl termine della seconda giornata delle qualificazioni dello skeet individuale femminile a Lonato del Garda, sede della tappa della Coppa del Mondo 2026 ... oasport.it
Tiro a volo, Sara Bongini stacca il pass per la finale dello skeet alla Coppa del Mondo di Lonato!Missione compiuta per Sara Bongini. L’azzurra ha infatti centrato egregiamente la qualificazione per la Finale a otto valida per Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, specialità skeet femminile, in ... oasport.it