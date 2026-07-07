Tiro a volo Sara Bongini stacca il pass per la finale dello skeet alla Coppa del Mondo di Lonato!

Notizia in breve

Sara Bongini ha ottenuto la qualificazione per la finale dello skeet alla Coppa del Mondo di tiro a volo, che si sta disputando a Lonato del Garda. La sportiva ha raggiunto l’obiettivo di entrare tra le otto finaliste, assicurandosi un posto nella fase conclusiva della competizione. La finale si svolgerà con otto partecipanti e riguarda la Coppa del Mondo 2026.