Ticket più caro per i bus turistici Cna attacca Palazzo Vecchio | Penalizzate soltanto le aziende
Da settembre entrerà in vigore un aumento delle tariffe di accesso ai bus turistici a Firenze. La Confederazione nazionale dell’artigianato ha criticato l’amministrazione comunale, affermando che l’aumento penalizza le aziende del settore. Le nuove tariffe sono state comunicate recentemente e riguardano l’accesso alle aree della città dedicate ai mezzi turistici. Nessuna misura è stata annunciata per altri settori o modalità di trasporto.
Da settembre entrerà in vigore l’aumento delle tariffe di accesso a Firenze per i bus turistici, una novità che fa alzare la voce alle imprese. A preoccupare Cna Fita Toscana non è soltanto il rincaro dei ticket deciso dal Comune, ma soprattutto il momento scelto per applicarlo, con la stagione turistica ancora in pieno svolgimento e contratti già sottoscritti con tour operator e clienti. Una decisione che, secondo l’associazione, rischia di tradursi in un aggravio di costi che le aziende non potranno recuperare. La giunta ha approvato l’adeguamento del 21,5% delle tariffe, ferme da anni, dal mese di settembre. Il provvedimento consentirà al Comune di incrementare gli incassi derivanti dagli ingressi dei bus turistici, portandoli da circa 15 a 18 milioni di euro l’anno, con un aumento stimato di circa 3 milioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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