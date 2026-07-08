Ticket più caro per i bus turistici Cna attacca Palazzo Vecchio | Penalizzate soltanto le aziende

Notizia in breve

Da settembre entrerà in vigore un aumento delle tariffe di accesso ai bus turistici a Firenze. La Confederazione nazionale dell’artigianato ha criticato l’amministrazione comunale, affermando che l’aumento penalizza le aziende del settore. Le nuove tariffe sono state comunicate recentemente e riguardano l’accesso alle aree della città dedicate ai mezzi turistici. Nessuna misura è stata annunciata per altri settori o modalità di trasporto.