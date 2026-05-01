Trasporto pubblico a Viterbo 5 nuovi bus elettrici per il centro e ticket digitale per i pullman turistici

A Viterbo il servizio di trasporto pubblico si rinnova grazie all’arrivo di cinque autobus elettrici destinati al centro cittadino. Inoltre, è stato introdotto un sistema di bigliettazione digitale per i pullman destinati ai turisti. Questi interventi sono stati realizzati con il finanziamento proveniente dai fondi europei del Fesr 2021-2027, che hanno coperto le spese per l’acquisto dei nuovi mezzi e l’implementazione delle nuove modalità di acquisto dei titoli di viaggio.

Il trasporto pubblico cittadino cambia volto a Viterbo, con una serie di interventi finanziati dai fondi europei del Fesr 2021-2027. Al centro dell'operazione ci sono due novità. La prima riguarda la flotta della società Francigena che vedrà l'ingresso di nuovi mezzi elettrici per le vie del.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Trasporto pubblico, 7 nuovi bus elettrici sulla linea “Mb”Altri sette nuovi bus completamente elettrici sono stati inaugurati questa mattina in piazza Cavalli. Stazione di ricarica in via Mitolo, partiti i lavori: 40 posti per i bus elettrici del trasporto pubblicoL'opera, che nei mesi scorsi è stata al centro del dibattito cittadino per le proteste degli ambientalisti, risulterà strategica per l'attivazione... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Viterbo, trasporto pubblico gratuito per gli accompagnatori delle persone con disabilità; Viterbo, dal 22 aprile trasporto pubblico gratuito per l’accompagnatore di persona con disabilità munita di disability card (Lettera A); Mobilità a Viterbo, i cittadini: Serve una città più vivibile, non solo meno traffico; Taxi abusivo senza licenza, smascherato: fingeva che i clienti fossero parenti. Viterbo, dal 22 aprile trasporto pubblico gratuito per accompagnare di persona con disabilitàNewTuscia – VITERBO – Dal prossimo mercoledì 22 aprile l’accompagnatore di persona con disabilità in possesso di disability card, recante la lettera A, o del riconoscimento da parte dell’INPS del di ... newtuscia.it Viterbo – Scoperto un taxi abusivo: trasportava persone senza licenzaVITERBO - Nell’ambito del controllo economico del territorio da parte della Guardia di Finanza, il comando provinciale Viterbo ha disposto degli accertamenti ... etrurianews.it Trasporto pubblico: il mito della gara come sinonimo di efficienza Leggi qui: https://www.odisseaquotidiana.com/2026/05/trasporto-pubblico-il-mito-della-gara-come-sinonimo-di-efficienza.html - facebook.com facebook #Sciogliamoidubbi Abbonamenti al #trasporto pubblico, #detraibilità ed eventuali somme rimborsate dal datore di lavoro: tutto quello che c'è da sapere, nella puntata odierna de #LaPostadiFiscoOggi t.ly/aEAJC x.com