Un uomo ha trascorso una settimana sull'isola di Favignana, vivendo come Ulisse o forse come Matt Damon. Si chiama teoria trapanese o butleriana, dal nome di uno scrittore inglese che nel 1897 sosteneva che l'Odissea fosse stata scritta da una donna e ambientata in Sicilia, non in Grecia. La teoria, considerata scandalosa all’epoca, collega i luoghi del poema alla zona trapanese.

Si chiama teoria trapanese o butleriana, dal nome di Samuel Butler, scrittore inglese che nel 1897 pubblicò un libro dal titolo audace, The Authoress of the Odyssey sostenendo due cose scandalose per l'epoca: che l'Odissea fosse stata scritta da una donna, e che i luoghi del poema non fossero affatto greci, ma siciliani, anzi trapanesi. Per Butler, Marettimo - l'isola più selvaggia delle Egadi, quella che dal mare sembra ancora disabitata - era l'Itaca di Ulisse. Trapani diventava Scheria, la terra dei Feaci. Pantelleria si trasformava nell'Ogigia di Calipso, e il monte Erice nascondeva la grotta di Polifemo.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - The Odyssey a Favignana: ho vissuto per una settimana come Ulisse (o forse era Matt Damon)

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