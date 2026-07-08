Una grande novità per gli amanti del cinema horror soprannaturale e d’autore. Secondo quanto rivelato in esclusiva da The Hollywood Reporter, Focus Features si è aggiudicata i diritti di The Fisherman, attesissimo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di successo scritto da John Langan. Il progetto vedrà dietro la macchina da presa il regista David Lowery, reduce dal dramma psicologico Mother Mary, il quale si occuperà di co-sceneggiare la pellicola insieme ad Alex Ross Perry. Il film segna la collaborazione tra due pesi massimi del cinema horror contemporaneo: da un lato la Platinum Dunes di Michael Bay, Brad Fuller e Alex Ginno (già dietro ai franchise di A Quiet Place e La notte del giudizio), dall’altro la Coin Operated di Gary Dauberman (noto sceneggiatore di It e Annabelle) e Mia Maniscalco. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Fisherman: Focus Features acquista l’horror soprannaturale di David Lowery

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