David Birke, sceneggiatore di Elle, Benedetta e Slender Man, torna a collaborare con il produttore di Benedetta ed Elle, Saïd Ben Saïd, e con il regista Pascal Laugier ( Incident In A Ghostland ) per il film horror sui vampiri Nocturnal. Scopriamo tutti i dettagli del film, che rende ancor più affascinante la dark side di questa Cannes 29. Un progetto nato sui banchi di scuola. La sceneggiatura, che ha una premessa divertente, è un progetto a cui lo sceneggiatore statunitense Birke si dedica con passione fin dai tempi dell’università, e vi è tornato più volte. Il progetto ha ora ricevuto nuovo impulso grazie a SBS Productions e SBS International, che si occupano delle vendite al mercato di Cannes.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cannes 79: ‘Nocturnal’, David Birke e Pascal Laugier collaborano al film horror sui vampiri

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