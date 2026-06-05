Il Cinema in Piazza David Lowery a Monte Ciocci con A ghost horror story

Da romatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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LNuovo appuntamento internazionale per Il Cinema in Piazza, la manifestazione organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America, che sabato 6 giugno alle ore 21.15 a Monte Ciocci accoglierà il regista, sceneggiatore e montatore statunitense David Lowery.Tra le voci più originali e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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