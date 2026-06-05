Il Cinema in Piazza David Lowery a Monte Ciocci con A ghost horror story

LNuovo appuntamento internazionale per Il Cinema in Piazza, la manifestazione organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America, che sabato 6 giugno alle ore 21.15 a Monte Ciocci accoglierà il regista, sceneggiatore e montatore statunitense David Lowery.Tra le voci più originali e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Valerio Carocci e Mariella Lazzarin presentano Cinema in Piazza 2026: gli ospiti in programma

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Roma, a Monte Ciocci il belvedere dedicato a Ettore ScolaA Roma, nella zona di Monte Ciocci, è stata inaugurata una terrazza panoramica dedicata a Ettore Scola.

Temi più discussi: Cinema in Piazza: 3 spazi, 95 film e incontri con grandi autori. Il programma completo; A ghost story; Parco Monte Ciocci (6 Giugno – 12 Luglio) | Arene di Roma 2026; Il Cinema in Piazza, dodicesima edizione dal 28 maggio al 12 luglio.

Un ritorno, un legame mai spezzato. Mother Mary è al cinema Anne Hathaway e Michaela Coel in un’intensa storia di emozioni, ferite e creatività, firmata David Lowery. Un viaggio viscerale da vivere sul grande schermo ucicinemas.it/film/mother-ma x.com

Visione condivisa su r/cinemaIT - Settimana 7 - MY FATHER'S SHADOW di Akinola Davies Jr. reddit

Torna il cinema in piazza, il via a San Cosimato con la serie su Tortora. Il programma e gli ospitiPartirà giovedì 28 maggio 2026 alle 21.15 in piazza San Cosimato a Trastevere e andrà avanti fino al 12 luglio la 12esima edizione della rassegna Cinema in ... leggo.it

Cinema in Piazza, Carocci di Piccolo America al ministro Giuli: Speriamo venga all’inaugurazione e alla serata di TortoraApre con una nota di estremo entusiasmo la presentazione del programma di Cinema in Piazza a Roma, dal 28 maggio al 12 luglio ... farodiroma.it