Life&People.it La tirannia dell’ottimizzazione personale ha saturato l’ossigeno della quotidianità accecando la nostra capacità di goderci il tempo vuoto. Abbiamo trasformato la corsa mattutina in una sessione di analisi dati su Strava, la lettura serale in una sfida quantitativa su Goodreads e la cucina della domenica in un set fotografico da validare a suon di metriche social. Nelle geografie sature della classe creativa e professionale – tra i grattacieli di New York, le scuderie della moda a Milano e i distretti finanziari di Londra – sta prendendo forma una mutazione nei consumi culturali e nel tempo libero. Questa controtendenza, battezzata dagli osservatori di costume come The Anti-Performance Club, opera una vera e propria secessione dall’obbligo del perfezionamento continuo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - The Anti-Performance Club: la rivoluzione radicale del fare qualcosa male

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