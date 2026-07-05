Ddl Merito nella PA è legge sviluppo di carriera e valutazione della performance | la rivoluzione del pubblico impiego TESTO in Gazzetta Ufficiale
Dal 19 luglio entra in vigore la legge che introduce un nuovo modello per la pubblica amministrazione. La legge 1192026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 luglio, modifica il Decreto Legislativo 1502009 e il Testo Unico sul pubblico impiego. La normativa prevede un sistema di valutazione della performance, sviluppo di carriera e nuove modalità di progressione per i dipendenti pubblici. Viene inoltre introdotto un meccanismo di valutazione più articolato e trasparente.
Un nuovo modello per la pubblica amministrazione entra in vigore dal 19 luglio. La Legge 1192026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 luglio, modifica profondamente il Decreto Legislativo 1502009 e il Testo Unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 1652001), introducendo un sistema che punta a valorizzare il merito, responsabilizzare i dirigenti e coinvolgere cittadini e stakeholder nella valutazione delle performance. La novità più dirompente riguarda il sistema di valutazione della performance. Fino a oggi, il giudizio sul lavoro dei dipendenti pubblici era affidato quasi esclusivamente al superiore gerarchico. Con la riforma, questo schema viene radicalmente superato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
DDL MERITO: riforma della dirigenza e della performance - commento di Simone Chiarelli (29/1/2026)
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