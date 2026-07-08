Testosterone la civiltà dei molli | in 50 anni è crollato del 54% la nuova ricerca che lo dimostra ogni anno l' 1% in meno

Da ilgiornaleditalia.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una ricerca condotta presso l'Hebrew University-Hadassah Braun School of Public Health and Community Medicine in Israele evidenzia un calo del 54% nel livello di testosterone negli uomini negli ultimi cinquant’anni. Lo studio mostra che ogni anno il livello di questo ormone diminuisce di circa l’1%. I dati si basano su analisi di campioni biologici raccolti nel corso di vari decenni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sentirsi circondati da una generazione di persone molli non è più solo una sensazione. Un’importante ricerca della Hebrew University-Hadassah Braun School of Public Health and Community Medicine in Israele mostra come che negli ultimi cinquant'anni il testosterone maschile si sia dimezzato: meno 54%. Il dato è una meta-analisi su 118.593 uomini provenienti da Israele, Stati Uniti, Brasile, Finlandia e Danimarca, osservati tra il 1972 e il 2019. Tradotto: ogni anno gli uomini perdono oltre l'1 per cento del loro testosterone. E il ritmo cresce dopo il Duemila. Una tendenza netta nel mondo occidentale. Il testosterone non serve ad alimentare la retorica del maschio alfa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

testosterone la civilt224 dei molli in 50 anni 232 crollato del 54 la nuova ricerca che lo dimostra ogni anno l 1 in meno
© Ilgiornaleditalia.it - Testosterone, la civiltà dei molli: in 50 anni è crollato del 54%, la nuova ricerca che lo dimostra, ogni anno l'1% in meno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La ricerca dimostra che le zanzare possono imparare ad associare l'odore del Deet a un prelibato pasto a nostre spese. Ma ci sono dei rimedi semplicissimi da adottareUno studio pubblicato sul Journal of Experimental Biology ha scoperto che le zanzare possono imparare ad associare l’odore del Deet a una fonte di...

Prenotare oggi costa il 30% in meno rispetto a marzo, eppure il portafoglio piange. La nuova strategia delle compagnie aeree che tagliano il costo del volo ma trasformano ogni bagaglio e ogni comfort in un lusso a caro prezzoNegli ultimi mesi, il costo dei voli ha subito variazioni significative: prenotare oggi costa circa il 30% in meno rispetto a marzo, ma molti...

È giusto prendere testosterone dopo la menopausa? La risposta degli espertiIl testosterone è un ormone presente in entrambi i sessi anche se è preminente in quello maschile, prodotto dai testicoli principalmente, sovrintende la crescita degli organi sessuali. Integratori a ... gazzetta.it

Civiltà dei Grandi Fiumi: appena inaugurata la mostra ha già 13.000 visitatoriSono già 13.000 i visitatori che durante il weekend di inaugurazione, quello appena trascorso, hanno partecipato all'apertura della mostra Civiltà dei Grandi Fiumi, nella città di Zhengzhou, in Cina ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web