Sentirsi circondati da una generazione di persone molli non è più solo una sensazione. Un’importante ricerca della Hebrew University-Hadassah Braun School of Public Health and Community Medicine in Israele mostra come che negli ultimi cinquant'anni il testosterone maschile si sia dimezzato: meno 54%. Il dato è una meta-analisi su 118.593 uomini provenienti da Israele, Stati Uniti, Brasile, Finlandia e Danimarca, osservati tra il 1972 e il 2019. Tradotto: ogni anno gli uomini perdono oltre l'1 per cento del loro testosterone. E il ritmo cresce dopo il Duemila. Una tendenza netta nel mondo occidentale. Il testosterone non serve ad alimentare la retorica del maschio alfa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Testosterone, la civiltà dei molli: in 50 anni è crollato del 54%, la nuova ricerca che lo dimostra, ogni anno l'1% in meno

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